Cadastro reserva do socioeducativo entrega donativos

Assessoria

O Cadastro Reserva do Sistema Socioeducativo realizou uma ação social no sábado (5), à uma família que perdeu tudo durante um incêndio no bairro Tijucal.

O caso foi registrado na madrugada de sexta-feira (29), de agosto, enquanto o casal de idosos Deise Creuza Figueiredo Abreu, 64 e Juari Lemes de Abreu, 63, dormiam com três netos e um filho.

Já de madrugada, o filho do casal percebeu um cheiro de fumaça e chamou a mãe que dormia com as crianças em um quarto climatizado pra verificar que o sofá da sala estava em chamas.

Juari que estava em outro quarto levantou rápido e ajudou a esposa a retirar os netos pela janela de outro quarto, já que o que os menores estavam era gradeado.

Logo, que todos saíram da residência o portão foi quebrado e o carro da família foi retirado da garagem. Além do carro, outro produto recuperado foi a máquina de lavar roupas. Os demais móveis como eletrodomésticos, roupas, utensílios foram todos destruídos pelas chamas.

“Quando os bombeiros chegaram já estava tudo queimado. A casa deteriorou. O telhado caiu e a construção da casa se perdeu. Precisa ser tudo derrubado”, disse Juari que trabalha como pedreiro.

Deise afirmou que mais do que nunca a família precisa de solidariedade. De imediato, o casal precisa de roupas, donativos e também materiais de construção e mão de obra para a casa ser reerguida novamente.

Ao ver uma publicação nas redes sociais, o agente de segurança e representante do Cadastro Socioeducativo Joelton de Sousa, aderiu a causa e pediu ajuda aos membros para acompanhar a entrega de cesta básica.

O jornalista Muvuca acompanhou a história.

“Atendendo a esse chamado dramático nós viemos acompanhar a reconstrução da vida dessas pessoas. A casa deteriorou e nós sentimos na obrigação de ajudar essas pessoas e também chamar atenção do governo que o Socioeducativo também se preocupa com as causas sociais. O total arrecadado é de uso momentâneo e nós pedimos ajuda da sociedade para também aderir a esta causa”, finalizou Joelton.