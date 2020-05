BrMalls faz campanha de compra antecipada por delivery

Ajudar o pequeno e médio empreendedor oferecendo modalidades de compras diferenciadas aos consumidores na segunda melhor data do ano para o comércio. Assim será o Dia das Mães da brMalls, empresa referência no setor de shoppings centers no Brasil. Com a suspensão das operações ainda vigente na maioria de seus centros comerciais, a companhia vai incentivar a compra antecipada dos presentes. A iniciativa pretende beneficiar cerca de 2.000 lojistas dos 26 shoppings administrados pela empresa no país, representando o incremento nas vendas para esse segmento do varejo que mais tem sofrido os impactos da crise da Covid-19.

No Shopping Estação Cuiabá, quase 90 lojas contam com a opção delivery ou atendimento por agendamento para a retirada no local. Os clientes podem negociar direto com a loja, combinar a forma de pagamento, agendar e retirar ou optar pela entrega e receber tudo com toda segurança e conforto. Os presentes comprados podem chegar no endereço escolhido pelo consumidor no mesmo dia.

"Optamos por essa comodidade para facilitar para os nossos clientes, que podem comprar e retirar o presente no mesmo dia utilizando o drive-thru ou também podem optar pelo delivery e receber os mimos em casa", explica o gerente de marketing do shopping, Rodrigo Souza.

O shopping reforça que está seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e que está atento e preza pela saúde e bem-estar de seus clientes, colaboradores e lojistas. Garantindo total conforto e segurança nos agendamentos e entregas.

Sobre a brMalls

A brMalls é referência no setor de varejo no Brasil, com participação em 31 shoppings centers relevantes nas cinco regiões do país. Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destino de felicidade e oportunidade, a companhia busca promover - com um mix diversificado - a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.