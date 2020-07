Bombeiros vão auxiliar nos atendimentos do Centro de Triagem na Arena Pantanal

REDAÇÃO

Nesta quinta-feira (23.07) o CBMMT deu início à Operação em apoio ao Centro de Triagem da Covid-19, que funciona na Arena Pantanal com o objetivo de detectar e tratar precocemente o coronavírus nos indivíduos que apresentam sintomas leves da doença.

Desde o início da pandemia a Corporação vem atuando em diversas frentes para prevenir e combater o avanço do vírus no Estado. Especialistas foram empregados nas desinfecções biológicas realizadas em aeroportos, rodoviárias e diversos órgãos públicos, incluindo a própria Arena Pantanal que passou pela desinfecção como forma de preparação para o funcionamento do centro de triagem, Os bombeiros atuaram também na distribuição de máscaras e nos atendimentos pré-hospitalares de pessoas contaminadas.

No Centro de Triagem, os Bombeiros vão atuar na área externa, fazendo a primeira orientação à população sobre os horários de atendimento e normas de distanciamento, para evitar aglomerações.

Nesta quinta-feira (23) foi realizada uma reunião de alinhamento com a equipe responsável pelas ações preventivas e de combate à Covid-19. Foram traçadas estratégias para uma atuação eficiente no local, protegendo a todos.

“O Corpo de Bombeiros Militar está empenhado em mais esta ação do Governo do Estado, que tem a preocupação com a proteção e bem estar da populaçã. Estes são os principais focos da instituição desde o início da pandemia e, por isso, temos realizado diversas ações preventivas com o objetivo de evitar o aumento dos números de infectados e preservar a vida de todos”, salientou o Coronel BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, comandante geral adjunto e chefe do estado maior da instituição.