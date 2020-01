Bombeiros militares resgatam vítimas de forte temporal em Juína

O Corpo de Bombeiros Militar em Juína (14ª CIBM) atendeu nesta quinta-feira (02.12) a uma série de chamados em decorrência de uma forte chuva que teve início no final da noite quarta-feira (01.01) e perdurou até às 11 horas do dia seguinte. A estimativa é que de aproximadamente 115 famílias tenham sido afetadas diretamente pelas fortes chuvas no município.

As regiões mais afetadas e que necessitaram de intervenção foram a comunidade da Verdam, o bairro São José Operário, Módulo 04, Palmiteira, Linha 05 e Parque Laranjeira. A unidade acionou o plano de chamada para fazer os atendimentos das ocorrências solicitadas devido ao alagamento de casas e deslizamentos de terra, que ocasionou o desabamento de uma residência.

As duas ocorrências de maiores complexidades foram a de alagamento de uma residência no Parque Laranjeira, com água até o telhado. A família composta por três pessoas estava presa no sobrado, já que não conseguia sair por conta própria devido ao grande volume de água e forte correnteza. Com auxílio de cabo guia, caiaque e coletes salva-vidas foi feita a retirada da família. O proprietário da residência queria permanecer no local acreditando que as águas diminuiriam rapidamente, porém, por segurança, a guarnição o orientou a sair do devido ao risco. O homem concordou e foi retirado com segurança.

O segundo chamado de grande proporção foi o desabamento de uma residência no bairro Palmiteira, por volta das 5 horas de quinta-feira. A casa desabou devido à proximidade com o Morro do Vanzella, onde houve um deslizamento de terra. Uma vítima ficou presa nos escombros e, com auxílio de populares, foi possível efetuar o resgate. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).