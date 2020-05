Benta Maria Barbosa da Cruz, escalada de superação e sucesso profissional

Em pouco mais de 30 dias de operação, a Prefeitura de Cuiabá já executou 377 ações de desinfecção nos mais diversos espaços públicos distribuídos pela cidade. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Serviços Urbanos e realizado diariamente como forma de combate a propagação do contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Na Capital, a atividade é desempenhada desde do dia 28 de março de duas maneiras diferentes. No primeiro momento, o serviço foi colocado em prática por meio do uso de borrifadores costais e, posteriormente, ganhou o reforço de caminhões-pipa. Conforme a programação do Município, a operação seguirá durante todo o período de enfrentamento à pandemia.

De acordo com o relatório da Secretaria, foram realizadas 76 ações com borrifadores na primeira semana, 54 na segunda, 63 na terceira, 61 na quarta e a quinta foi finalizada com 47. Já o trabalho com caminhões-pipa, efetuou 35 ações na sua primeira semana, 18 na segunda e 23 na terceira. Somadas as duas frentes, são 377 ações em 34 dias.

“Desde o início dessa batalha, estamos adotando as melhores medidas possíveis para inibir a proliferação do vírus. A desinfecção contínua de espaços públicos é uma estratégia utilizada nos grandes centros urbanos e que tem dado resultado. Em Cuiabá não é diferente. Juntando esse trabalho com outras intervenções, estamos alcançando bons resultados”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

As ações são planejadas para atender praças, parques municipais, vias, canteiros centrais, unidades de saúde e demais áreas públicas com maior movimentação de pessoas. O cronograma de trabalho é montado com base nos relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo os locais apontados com maior incidência do vírus.

FERRAMENTAS DE TRABALHO

No total, são dois caminhões e quatro equipes, dívidas em dois turnos, empenhadas na operação de desinfecção. Conforme a Secretaria, cada veículo tem capacidade de 8 mil litros, sendo que, na média diária, são utilizados cerca de 80 mil litros da mistura de água com hipoclorito de sódio.

O trabalho conta ainda com seis borrifadores costais e o empenho de duas equipes de operadores de limpeza pública. “Para garantir a segurança dos trabalhadores, fornecemos todos os equipamentos de proteção necessários. Além disso, O produto usado na desinfecção não causa nenhum tipo de prejuízo ao servidor que o manuseia, porém é eficaz nesse combate ao coronavírus”, pontua o Secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.