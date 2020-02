Bebê leva choque e desmaia após colocar carregador de celular na boca

Lucas do Rio Verde

Um bebê de seis meses precisou ser internado em Lucas do Rio Verde (a 333 km de Cuiabá), após ser atingido por uma forte descarga elétrica enquanto brincava com um carregador de celular ligado na boca. O fato aconteceu na terça-feira (18), no bairro Jaime Seiti Fujii.

Um soldado do Corpo de Bombeiros relatou ao que, apesar do susto, os próprios familiares encaminharam a vítima para um Posto de Saúde da Família (PSF).

Bebê chegou desacordado no local, recebeu os primeiros atendimentos médicos e precisou ser transferido e internado no Hospital São Lucas.

O momento do acidente teria acontecido quando o menino colocou o carregador na boca e foi atingido pelo choque.

A descarga elétrica foi tão forte que chegou a desarmar o disjuntor do padrão de energia. Fotos mostram como a mão da vítima ficou queimada após o acidente.