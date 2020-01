Avó passa mal e morre após receber a notícia da morte do neto

A avó Maria Laura Cardeliquio, de 73 anos, passou mal e morreu neste sábado (25) após receber a notícia de que o neto dela, Leonardo Trajano Barbosa, de 18 anos, havia morrido em um acidente de moto, em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. As informações são do jornal O Liberal, do interior de SP.

Segundo familiares, Maria foi socorrida e levada para o mesmo hospital que atendeu Leonardo. Ambos foram enterrados no Cemitério Parque Gramado, em Americana, neste domingo (26).

Maria Laura era viúva e avó materna de Leonardo. “Ela sempre amou muito seus filhos, netos e bisnetos (um amor surreal)!!! E dizia que até morreria por nós e foi assim, ela não deixou seu neto partir sozinho”, escreveu uma prima do jovem nas redes sociais.

Leonardo morreu após bater em um veículo e em seguida colidir contra um poste. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu próximo a um cruzamento, quando o jovem passou com a motocicleta entre a lombada e o meio-fio e bateu no carro, que havia sinalizado à direita para acessar uma rua.

Após a colisão Leonardo perdeu o controle e acabou se chocando contra o poste. Ele foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.