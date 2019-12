Atos de nomeação e convocação do concurso da Assistência Social serão publicados nesta segunda-feira (30)

A Prefeitura de Cuiabá publica no Diário Oficial desta segunda-feira (30), os atos de nomeação e convocação dos aprovados no Concurso Público da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Ao todo foram 288 vagas ofertadas especificamente para atender à demanda da pasta social do Município. O certame foi destinado a selecionar candidatos para assumir vagas efetivas e formação de cadastro reserva.

Conforme publicado no edital do concurso, os convocados deverão realizar a perícia médica e protocolar os documentos a partir do dia 01 até o dia 28 de janeiro. No dia 29 de janeiro, será realizada a assinatura do Termo de Posse. A partir do mês de fevereiro, os novos servidores aprovados e empossados no concurso público, darão início às atividades e serão encaminhados para lotação em uma das unidades da Assistência Social que forem destinados.

“Anteriormente, já tiveram outros concursos da Prefeitura Municipal, no entanto, os cargos ficavam à disposição de todas as secretarias. Agora, com essa seleção, será possível formar um quadro permanente de profissionais da Assistência Social. Enfim, tenho certeza que não só a administração de Cuiabá, como também a população será beneficiada com atendimento de qualidade e de forma humanizada”, reforçou o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho. Os testes foram para os cargos de assistente social, contador, nutricionista, administrador, cuidador, educador físico, dentre outros. A jornada de trabalho para todas as funções é de 40 horas semanais.

“A Assistência Social é uma Pasta importantíssima. É ela que trabalha junto da população, conhece as reais necessidades na ponta. É exatamente por isso que esperamos deixar um legado para Capital, fazendo a diferença. Esse é o primeiro concurso da Secretaria de Assistência Social e estamos cumprindo com o nosso compromisso de ampliar o atendimento à população”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas (horário local).