Após intervenção de senador, três municípios de MS terão financiamentos para obras

Divulgação

s recursos dos programas do Governo Federal, Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e Avançar Cidades (de mobilidade urbana), estavam paralisados e sem previsão de liberação na Caixa Econômica Federal. Desde o ano passado, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) vem solicitando ao Tesouro Nacional e à Caixa Econômica Federal pela liberação das linhas de créditos para 14 municípios de Mato Grosso do Sul que apresentaram projetos e três já serão atendidos. “Prometi trabalhar pelo avanço dos municípios, assim, venho atuando todos os dias em Brasília e o resultado chega; R$ 48, 5 milhões, de recursos do Finisa e do Avançar Cidade, autorizados para Maracaju, Aparecida do Taboado e Sidrolândia. Estes financiamentos já estavam sendo dados como perdidos e conseguimos que fossem liberados”, informou o senador Nelsinho Trad.

Os representantes dos municípios de Maracaju, Aparecida do Taboado e Sidrolândia, respectivamente o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, Robinho Samara e o prefeito doutor Marcelo de Araújo Ascoli, vão assinar nesta segunda-feira (02) os contratos de financiamentos na superintendência da Caixa em Campo Grande. De acordo com informações do Programa Finisa, Maracaju terá R$ 20 milhões. Desse valor, segundo a Secretaria de Obras do Município, R$ 6,6 milhões serão utilizados para a obra mais importante da história de Maracaju: o Prolongamento da Avenida Senador Filinto Muller. O restante do valor será investido na aquisição de equipamentos e modernização da administração pública.

Dos contratos autorizados do Avançar Cidades, R$ 15 milhões serão destinados para o município de Aparecida do Taboado em obras de infraestrutura. “O tão sonhado asfalto para os bairros Jardim Félix I e II e Jardim Samara está próximo de se tornar realidade. Os serviços nos bairros contemplados compreenderão a implantação de obras de infraestrutura/pavimentação, microdrenagem, sinalização e calçadas. Os valores foram definidos pela Caixa Econômica Federal com juros de 6% ao ano, menores do que os juros aplicados em outras linhas de créditos bancárias”, divulgou o prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara.

Em Sidrolândia, o município será contemplado com R$ 13,5 milhões, do Finisa. Os recursos serão utilizados para compra de caminhões e maquinários, aquisição de equipamentos para a modernização da administração municipal; reforma de quatro escolas municipais; reforma do Terminal Rodoviário e construção de uma pista de caminhada, na Avenida Santero Leme.

O senador Nelsinho Trad aguarda ainda pela autorização dos contratos de linhas de créditos para outros 11 municípios. “Também estamos batalhando pelos projetos de Paranaíba, Terenos, Campo Grande, Dourados, Bonito, Ponta Porã, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Aral Moreira, Antônio João e Naviraí. Após aprovação, os municípios precisam estar com toda documentação regularizada junto ao Tesouro Nacional”, comentou o senador Nelsinho Trad.