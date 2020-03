Empresário é agredido por secretário ao denunciar qualidade de obra em MT

Um empresário que fiscalizava o canteiro de obras de uma ponte danificada do município de Gaúcha do Norte (400 km de Cuiabá) denunciou ter sido agredido pelo secretário de Obras, Ronaldo Ribeiro. "Armado" com uma inchada, o gestor acabou aplicando um golpe para tentar evitar que gravasse toda a situação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava registrando a chegada de diversas manilhas quebradas e sem a presença de malha de ferro, descumprindo o que foi contratado por meio de licitação.

Em determinado momento, após questionar sobre esta situação, a vítima acaba indo atrás de um caminhão que teria deixado cair pedaços de manilha pela estrada de chão. Ao chegar perto da carroceria do veículo, o rapaz é atingido e seu aparelho celular acaba caindo no chão.

Segundo o homem, seu celular teve a película quebrada durante o golpe sofrido. Em outro vídeo feito pelo rapaz, é possível ver diversos tubos usados na construção. Segundo ele, não há condições das manilhas serem usadas nas construções.

O caso foi registrado na delegacia do município e a Polícia Judiciária Civil (PJC) passa a investigar o ocorrido.