Assédio Moral e Sexual no Trabalho é tema de curso online lançado pelo Senado

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (2), o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal lança o curso online “Assédio Moral e Sexual no Trabalho”. O curso, gratuito e aberto ao público, está disponível na plataforma Saberes, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB/Interlegis).

O objetivo é debater o assunto abertamente e melhorar as condições e relações de trabalho, tornando assim ambientes de trabalho livres de qualquer prática ofensiva.

Distribuído em 10 horas/aulas e com duração de até 60 dias, o curso é dividido em dois módulos: o primeiro aborda o assédio moral e o segundo trata do assédio sexual. Além do conteúdo teórico, também estão disponíveis vídeos utilizados na campanha contra o assédio do Senado, indicação de leituras complementares, avaliação final e certificado de conclusão.

Conceitos de assédio moral e sexual, exemplos, diferenças de assédio moral e atos de gestão, características de assediado e assediador, danos à vítima, como prevenir e consequências para quem assedia são alguns dos temas abordados no curso.

Para se inscrever, basta realizar o cadastro na plataforma Saberes: https://saberes.senado.leg.br/ .

Comitê pela Promoção da Igualdade de Gênero

Criado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, o comitê é um dos instrumentos adotados pelo Senado Federal para a promoção da igualdade de gênero. Uma das principais atribuições do Comitê é formular e acompanhar um calendário de ações e atividades promovidas pela Administração do Senado dirigidas aos servidores, para tornar o clima organizacional mais igualitário e promover a troca de informações e conhecimentos orientados pela promoção da isonomia de direitos entre homens e mulheres, dentro e fora das organizações.

Por: Morgana Nathany, da Assessoria de Comunicação