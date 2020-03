Toffoli se esquiva novamente sobre convocação de atos: 'não sei de nada'

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, se recusou a comentar, nesta segunda-feira (9), os atos deste final semana convocados por Jair Bolsonaro, informa o jornal Folha de S. Paulo. “Não sei de nada”, afirmou após discursar na abertura do 21º Congresso Internacional de Arbitragem Marítima.

Toffoli afirmou, em seu discurso, que a função da Justiça é de pacificação de conflitos. “A função última do poder judiciário é promover a pacificação social. É necessário que a sociedade também atue de forma cooperativa”, disse.

As manifestações estão sendo chamadas para domingo, 15, para apoiar o Executivo contra as outras instituições do país - principalmente o Congresso Nacional, para quem o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, mandou um “foda-se” no mês passado.

Já a segunda vez que o presidente do STF se esquiva de comentar a convocação de atos golpistas - abertamente contra as instituições - por Bolsonaro. Neste domingo, 9, Toffoli declarou que “não é papel do presidente do Supremo ser comentarista de falas dos presidentes dos outros poderes”.

O ministro Luiz Fux, presente ao evento, também se negou a comentar as manifestações de golpistas. Questionado, ele disse que só falaria sobre os temas em debate no encontro. “Nada de lá de fora”, declarando também que não gosta de “falar rápido para não falar errado”.