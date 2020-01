Secretaria de Saúde do DF distribui 72 próteses ambulatoriais

Reprodução da Agência Brasília

Até sexta-feira (24), o Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop) da Secretaria de Saúde (SES) entregará 72 próteses ambulatoriais a pacientes da rede pública. Já na segunda-feira (20), pessoas inscritas no banco de dados do Programa de Órteses e Próteses da SES receberam 15 peças confeccionadas sob medida.

“Sempre trabalhei, mas quando perdi a perna minha vida parou”, conta o aposentado Antônio Sampaio, de 76 anos, uma das pessoas contempladas com o primeiro lote de próteses. Ele precisou amputar uma das pernas em função de complicações provocadas pelo diabetes. “Com a prótese, quero sair da cadeira de rodas, quero andar e, quem sabe, até voltar a trabalhar”, comemora.

Essa é exatamente uma das principais metas da SES, pontua a chefe do Nupop, Maria Fernanda Bacieuk. “O objetivo da Secretaria de Saúde é devolver ao paciente amputado a sua inclusão para que ele volte a ter uma vida mais social e com mais autonomia”, explica.

Avaliação e encaminhamento

Também conhecido como oficina ortopédica, o Nupop, juntamente com o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), é responsável por avaliar, acompanhar e encaminhar pacientes para confecção de órteses e próteses ambulatoriais pela pasta.

Para conseguir atendimento no núcleo de reabilitação, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa. Após o cadastro, pode-se agendar consulta com um clínico geral ou um especialista, que fará o encaminhamento para o serviço.

Para o cidadão ter acesso a órteses e próteses, é preciso obter o laudo médico ou solicitação de profissional da área de saúde e, a seguir, levar a documentação para cadastro no banco de dados do Programa de Órteses e Próteses. Depois disso, os pacientes passarão por uma avaliação realizada pela fisioterapeuta do ambulatório.

“Fui bem atendido quando precisei de minha prótese”, relata o agricultor Jairo de Andrade, de 58 anos. “Agora, sei que a minha vida vai melhorar. Quero voltar a trabalhar. Sei que não será a mesma coisa, mas com a prótese terei uma vida normal”.

Atendimento

Para receber órteses ou próteses ambulatoriais, o cidadão precisa comparecer ao Naopme, situado na Praça do Cidadão (Estação do Metrô da 114 Sul) e apresentar laudo médico ou solicitação de profissional da área de saúde da pasta, CPF, cartão do SUS, número do cadastro na SES e comprovante de residência atualizado.

Após o cadastro, os pacientes passam por uma avaliação feita pela fisioterapeuta do Naopme. Depois dessa fase, a peça é entregue em um prazo de até 90 dias. “Todos os pacientes da Secretaria de Saúde inscritos no programa são convocados para receber as próteses ou órteses, mas é importante manter o cadastro atualizado”, reforça Maria Fernanda Baciuk.

O agendamento de visitas pode ser feito pelo telefone (61) 2017-1145, ramal 1164.

* Com informações da SES