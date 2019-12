Obra de construção de ciclovia na DF-483 está 50% concluída

Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Uma ciclovia começa a tomar forma na rodovia que liga Santa Maria ao Gama. O projeto está dentro do pacote de 28 obras para a cidade de Santa Maria, anunciado pelo governador Ibaneis Rocha em 17 de outubro. A novidade é que o projeto segue dentro do prazo previsto, com a execução de 50% do trabalho.

Serão 3,6 quilômetros de ciclovia na DF-483. O serviço é acompanhado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), na condição de contratante, e tem investimento de R$ 652 mil. A empresa Multiserviços Construção e Conservação está responsável pela obra.

A ciclovia atenderá em torno de 10 mil ciclistas que trafegam pelo local. Sem falar na segurança que trará a quem tem a bicicleta como meio de locomoção essencial.

De acordo com o diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Junior, valorizar a mobilidade urbana em suas diversas formas tem sido uma das prioridades da autarquia nesta gestão. “Nós entendemos que o mundo está em constante mudança, principalmente no que diz respeito ao trânsito. Pensando nisso estamos investindo em ciclovias, ciclofaixas e acessibilidade para diversos meios de locomoção”, destacou.

Jailson Pereira Melo, morador do Gama há sete anos, conta que a ciclovia terá muita utilidade, pois muitos moradores da região têm bicicleta. “Eu tenho a minha bicicleta e vou utilizar bastante. O bom vai ser a economia de gasolina também, pois o preço anda bem puxado”, declarou.