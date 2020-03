Em entrevista à rádio CBN, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se mostrou preocupado com a contaminação de pessoas com o coronavírus na capital. De acordo com o chefe do Executivo, a rede pública e privada de saúde pode enfrentar problemas no enfrentamento à doença. “Se chegarmos a um número excessivo, teremos dificuldades. Não somos a China, que fez três hospitais em 10 dias. A necessidade de se redobrar os cuidados é muito grande, não podemos chegar ao ponto de transformar isso em pandemia local”, frisou.

Concurso público O governador também reforçou que a decisão de adiar o concurso da Polícia Civil do DF, marcado para este domingo (15/3) , deve ser divulgada ainda nesta quinta-feira (12/3). “O concurso deve ser adiado. Estamos ajustando com o Cebreaspe a próxima data”, esclareceu. Sobre o protesto marcado para o domingo em apoio ao presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), Ibaneis afirmou que o decreto não proíbe que os manifestantes vão às ruas, entretanto, elas não contarão com apoio do GDF, com o policiamento. “Não vai ter apoio da Secretaria de Segurança Pública. Agora, se as pessoas quiserem ir para a rua, fiquem à vontade”, comentou. Ainda de acordo com o governador, o decreto publicado nessa quarta-feira (11/3), que suspende as aulas e eventos por cinco dias , poderá ser prorrogado. “Esse é um momento de avaliação e de deixar a população tranquila. A medida é preventiva para que não tenhamos circulação do vírus. Se houver necessidade de prorrogação, quero avisar a todos com antecedência”, explicou. Segundo o emedebista, o GDF tem “instrumentos legais” para punir e fiscalizar quem descumprir a ordem, mas decidiu não estabelecer isso na norma.