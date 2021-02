Gran Cursos desrespeita, demite e persegue jornalistas

Agência Brasil

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF repudia os ataques da empresa Gran Cursos Online contra os jornalistas contratados. Na última semana, dois profissionais foram demitidos como retaliação à reivindicação de legítimos direitos.

O Sindicato se solidariza com os trabalhadores e se coloca a disposição para garantir os direitos da categoria.

Denúncias recebidas pela ouvidoria do SJPDF apontam que a Gran Cursos Online paga salários abaixo do piso da categoria, desrespeita carga horária legal e não reconhece o trabalho jornalístico desenvolvido pela equipe, que desempenha claramente as funções específicas da profissão. Além disso, contrata profissionais sem formação e registro para desenvolver atividades jornalísticas.

tudo isso em uma empresa que oferece cursos na área jurídica e conta com juízes, promotores e juristas em seu corpo docente. Ou seja, deveria dar o exemplo em vez de desrespeitar os trabalhadores.

O Sindicato solicitou reunião de urgência com a Gran Cursos Online para que ela cumpra a legislação e respeite a categoria. Não aceitaremos perseguições e assédio.