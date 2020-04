GDF recebe doação de sardinhas da Embaixada da Espanha

reprodução Agência Brasília

O Governo do Distrito Federal recebeu, na manhã desta segunda-feira (27), 10 mil latas de sardinha doadas pela Embaixada da Espanha em parceria com a empresa Gomes da Costa. Os produtos serão distribuídos pelo governo entre a população mais necessitada.

A entrega foi feita pessoalmente pelo embaixador da Espanha, Fernando García Casas, e recebida pelo vice-governador Paco Britto, coordenador do programa Todos Contra a Covid do GDF, que busca doações durante o período de pandemia.

O embaixador se mostrou bastante preocupado com os países latinos em que a Covid-19 tem avançado rapidamente. “E o maior país com a maior população dessa América é o Brasil”, enfatizou. “O governo Ibaneis agradece muito essa ajuda que está sendo dada à população que precisa do Distrito Federal”, destacou Paco Britto.

O material começará a ser distribuído na terça-feira (28).

Abaixo, veja os dados necessários para fazer doações em dinheiro ao comitê Todos contra a Covid.