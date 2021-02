Fujioka tem o pior atendimento do Distrito Federal, segundo clientes

Reprodução das redes sociais

“Delicados como coice de égua, grossas e brutas, carinha de nojinho, preconceituosos, são alguns dos muitos termos utilizados por clientes que foram atendidos em umas das lojas da Fujioka, empresa de tecnologia do Distrito Federal e entorno.

Nossa equipe abordou aproximadamente 5 mil pessoas durante duas semanas nas portas dos principais shoppings de Valparaíso de Goiás, Brasília, Setor Comercial Sul e na rodoviária do plano piloto, com as seguintes perguntas:

Em qual loja de Brasília você voltaria sempre para comprar?

Qual loja você comprou uma vez e nunca mais?

As respostas não foram nada animadoras vindas dos clientes que foram atendidos na empresa de fotografias.

Por outro lado, as Lojas Americanas e Riachuelo são as meninas dos olhos de muitos, nas categorias preço e qualidade no atendimento “são pessoas que te reconhecem como pessoas entendem a atual situação” ressaltou Aline Medeiros, estudante de psicologia.

Já de acordo com o pedreiro Iraci almeida, só gostam de atender bem “pessoas engravatadas” os atendentes da loja Fujioka são “delicados feito coice égua”, principalmente quando a gente pergunta os preços de celulares eles respondem com uma cara de nojo lhe avaliando dos pés à cabeça já certamente pensando que você não tem condições de comprar tal produto, finalizou.

“Ano passado (2020) fui comprar uma TV na Fujioka, já tinha pesquisado o preço e separado o dinheiro certo, mas a vendedora ficou me oferecendo uma bem inferior e tentando me convencer de que aquela TV não era para mim, deve ser quando ela viu que eu era negra, daí agradeci e optei por comprar no Mercado Livre”. Disse a servidora Madalena Silva.

De acordo com a dona de casa Amanda, os vendedores e gerentes da Fujioka não escondem preconceito. “Um dia me ligaram oferecendo um ensaio fotográfico, daí eu aceitei e fui fazer as fotos. Quando cheguei lá, percebi que as meninas ficaram me passando uma para outra, fazendo gestos e sorrindo sem graça daí falei que apareceu um imprevisto e que depois eu retornava”. A cliente disse também para nossa reportagem e já passou por outros casos parecidos de avaliação por aparência física.



Dois jornalistas da nossa equipe constataram que as informações das pelos clientes citados eram verdadeiras, após o jornalista 1 vestir um terno com sapatos impecáveis e o jornalista 2 vestir uma roupa velha com tênis sujos e furados.

O jornalista 1 "o bonitão", disse que foi abordado antes mesmo de entrar na loja e que lhe foi oferecido os melhores celulares mesmo perguntando o valor apenas de um aparelho.

Por outro lado, o jornalista com “tênis furado” ficou por 25 minutos cronometrados na frente da vitrine de uma das lojas no Conjunto Nacional e ninguém o atendeu.

“Será que eles já sabiam que eu sou proprietário de um Iphone”? ironizou nosso jornalista 2, o de "roupas rasgadas e tênis furado.

Fica a outra pergunta: será que os donos sabem disso?

Nossa reportagem está aguardando a nota de esclarecimento da empresa Fujioka.