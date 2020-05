Estátuas do Distrito Federal ‘vestem’ máscaras para alertar população

Reprodução: Agência Brasília

Juscelino Kubitscheck, lá do Museu do Catetinho, dá o exemplo. Outros também vêm do Memorial dos Povos Indígenas, da Casa do Cantador, do Teatro Nacional Claudio Santoro e até do Cine Brasília, onde as estátuas e o icônico Troféu Candango estão usando máscaras, medida indicada pelo Governo do Distrito Federal para prevenir a Covid-19.

A campanha da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) se soma a outras ações do GDF para conscientizar a população a usar o equipamento de proteção se for necessário sair de casa durante o isolamento social. A ideia é reforçar a importância da prevenção à doença.

A iniciativa voltada para as redes sociais fez intervenções nas estátuas dos espaços culturais e museus da Secec. Segundo o secretário Bartolomeu Rodrigues, essa foi a saída encontrada para contribuir com esse alerta tão importante. “O objetivo da campanha é contribuir com uma mobilização que exige participação de todas as pessoas, sem exceção. Essas imagens rompem o silêncio para mais uma vez nos ajudar a atravessar esse momento decisivo de nossa história”.

* Com informações da Secec