Área Rural no Riacho Fundo I é alvo de operação do DF Legal

Com o objetivo de prevenir o crescimento de invasões e possíveis desastres naturais decorrentes da ocupação desordenada, a Secretaria DF Legal iniciou, nesta segunda-feira (3), operação de desconstituição em área rural na Colônia Agrícola Kanegae, no Riacho Fundo I. O objetivo é remover muros, cercas e edificações ilegais.



Além do DF Legal, a ação envolveu profissionais da Novacap, CEB, Caesb, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da administração regional. Caminhões e máquinas auxiliaram no serviço de retirada das construções de alvenaria, cercas e arames.



O combate a ocupações irregulares, influenciado por grilarem, é prioridade para o DF Legal. A operação desta segunda mira lotes em área rural pertencente à União. O secretário do DF Legal, Gutemberg Tosatte, destaca que a meta da gestão é combater invasões ainda em fase inicial. “Dispomos de equipes realizando ronda em todo o DF para identificar ocupações irregulares de área pública, principalmente em áreas prioritárias e de proteção ambiental. O Governo está trabalhando para combater o parcelamento irregular, visando preservar a qualidade de vida de todo o DF. É nossa meta de 2020”.



Ao longo de 2019 foram feitas 392 operações semelhantes, que auxiliam na promoção da ordem urbana, territorial e ambiental. No Riacho Fundo foram 27 operações no ano passado e oito em 2020.



Qual é o impacto de uma invasão irregular?



As operações objetivam o combate aos famosos “gatos”, ou seja, ligações clandestinas de água e luz. Essas ligações oneram as empresas públicas, que acabam por repassar o prejuízo aos demais cidadãos.



O esgotamento sanitário, por exemplo, é lançado diretamente em córregos e rios. Segurança, saúde e educação também são atingidas, criando um problema social gigantesco.