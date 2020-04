Saúde no trabalho!

Rodolfo Pereira

Em nenhuma outra época cuidamos tanto do nosso corpo e mente, isso é muito importante para alcançarmos qualidade de vida e longevidade.

Por isso, mudei meu estilo de vida, perdi 40 quilos depois que realizei uma cirurgia bariátrica, e para manter o peso descobri na corrida e na alimentação saudável grandes aliadas.

Os benefícios da mudança me impactaram de forma muito positiva, tudo melhorou. Comecei a me cuidar mais, estava sempre com disposição, meu raciocínio ficou mais rápido, e com aquela sensação de prazer e alegria que a endorfina nos proporciona.

Então comecei a repassar isso para a minha família, amigos e os colaboradores da minha empresa.

Há seis anos participamos da Corrida de Reis. Montamos o pelotão do Grupo Guaporé, nosso time conta com atletas de todas as idades, inclusive alguns já passaram dos 70 anos, se aposentaram, mas continuam participando da prova conosco.

Contamos com uma preparação antes da corrida, damos dicas de alimentação, orientamos a realizarem exercícios físicos e até treinamos juntos.

O resultado é que além de alguns conquistarem os primeiros lugares, também adotaram o hábito de cuidar do corpo.

Desta forma, problemas de saúde foram reduzidos, aumentando assim a produtividade. Também notamos que acidentes de trabalho, desmotivação e erros nas tarefas relacionados ao estado físico e/ou psicológico do trabalhador – seja por causa do estresse, exaustão mental ou limitações físicas – tiveram um decréscimo.

Todos ganhamos - conquistamos saúde e promovemos o convívio social.

Rodolfo Pereira é empresário e atleta

E-mail: rodolfo@guaporevidrosmt.com.br