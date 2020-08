Procura-se um prefeito perfeito

Este ano teremos eleições, e temos que estar de olhos abertos para eleger um Prefeito perfeito ou uma Prefeita perfeita, que seja um profissional em administração pública, que esteja capacitado e preparado para enfrentar os problemas desta cidade histórica e que não foi planejada, que tenha um projeto de modernização para Cuiabá, preparando a nossa capital para suportar as demandas previstas para sustentação a “um milhão” de habitantes, e, é por isso, que é uma eleição muito importante.

Será uma eleição especial na análise da competência e experiência do candidato (a), somadas ao dinamismo que esses candidatos possam demonstrar nos debates e principalmente em seus currículos e história de vida.

O povo espera por grandes projetos e planejamentos arrojados para reconstruir uma nova Cuiabá e preservar o Centro Histórico, transformando-a numa cidade que dê aos seus moradores uma maior qualidade de vida, fazendo com que esta jovem cidade com apenas 3 séculos, tenha compromisso com as fechadas históricas e convivendo com os novos traçados modernos, unindo o passado e o futuro.

Infelizmente os candidatos não têm a noção exata dos problemas que são gerados pela falta de planejamento e falta de recursos. Mas, temos problemas e mais problemas, e geralmente os Prefeitos quando eleitos, preferem comparecer em eventos de inaugurações de obras faraônicas e populistas, mas quando têm que vir a público para enfrentar os munícipes informando-os sobre os aumentos: das passagens de ônibus; da taxa de esgoto e do consumo de água; ou das filas em busca de vagas nas creches, ou das greves dos médicos, simplesmente desaparecem, pois são assuntos desgastante, e manda do seu lugar, um agente público de segundo e terceiro escalões, sem legitimidade de mandato, por isso, ao votar escolha um candidato que não foge da reponsabilidade e esteja junto do povo em todos os momentos e circunstâncias.

Eleger-se um Prefeito para ficar o tempo todo a reclamar ou ficar choramingando pelos cantos, não é aceitável, pois em Cuiabá os problemas diários, é o que tem, pois aqui, vivem pessoas vindas de todos os lugares do país e que vão formando as comunidades carentes por todos os lados da cidade, são bairros que nascem do dia para a noite, cheios de desigualdades sociais e baixa renda, são pessoas que necessitam de amparo social para suprir as suas necessidades que estão em todos os seguimentos sociais: na educação; na saúde, no transporte e somam-se a isso, todo tipo carência de instrumento social para suprir a necessidade e receber uma melhor qualidade de vida.

Outro fator de modernidade na administração pública, é contratar empresas especializadas para desenvolver planejamentos e produzir relatórios de forma científica e sem emoções de um politico, e por fim, saber ouvir e aproveitar as sugestões populares, estando preparado para ouvir aos munícipes de cada bairro, mas principalmente, estar preparado para elaborar grandes projetos de construções e implantação de instrumentos culturais e áreas de lazer na cidade, e nessa particularidade o administrador, poderia construir vários piscinões pelos bairros para os jovens minimizar o calor nos finais de semana, ou construir tanques de peixes por vários polos da cidade, para que a população Cuiabana, que gosta de pescar, possa passar o final de semana divertindo, seriam lugares para dar opção de lazer para a população carente.

Quem paga impostos, tem o direito para cobrar o retorno do seu dinheiro, em forma de obras que tragam os benefícios e bem estar social, e que essas receitas que entrar nos cofres da prefeitura, sejam geridos com honestidade, pois os recursos públicos, tem dono, e por isso, cada centavo terá que passar por prestação de contas, e que o novo Prefeito pense no bem estar dos munícipes, que é a razão de existir a administração pública .

Wilson Carlos Fuáh é especialista em Recursos Humanos e Relações Sociais e Políticas.