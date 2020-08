As pessoas que se previnem, conseguem manter a saúde bucal em dia. A prevenção deve ser iniciada desde a idade do aleitamento materno, passando para a fase da escolinha, a adolescência até a fase adulta.

A prevenção bucal é sempre mais barata que o tratamento, por isso ir ao dentista de 6 em 6 meses para avaliação é fundamental. Doenças como placa bacteriana, seriam evitadas na prevenção, pois com a limpeza que o dentista faz, as crostas são retiradas dos dentes, tornando-os mais saudáveis e evitando complicações futuras.

Além da importância da manutenção, da limpeza, da aplicação de flúor e do tratamento e prevenção de problemas que surgem no início (como o câncer bucal), a visita periódica ao dentista consegue minimizar os danos, fazendo com que o paciente se recupere mais rápido dos tratamentos necessários.

A grande maioria dos problemas relacionados aos dentes podem ser evitados com uma escovação adequada, o uso do fio dental e do enxaguante bucal, que auxiliam no combate da placa e do tártaro.

A prevenção é baseada na correta higienização dos dentes, na boa alimentação, no cuidado na ingestão do açúcar, no uso correto de flúor, usado para fortalecer os dentes e no acompanhamento semestral pelo dentista. Assim os cuidados aos dentes e gengivas serão intensos e será conservada a saúde e o bem- estar do paciente.

O sorriso é um cartão de visitas, dessa forma, dentes alinhados e brancos, hálito agradável e gengivas e lábios saudáveis são essenciais para estimular nossa autoestima, pois isso gera confiança e favorece as relações interpessoais.

Pessoas que conservam sua aparência se sentem menos inseguras diante de desafios, e são mais felizes em diversos aspectos da vida, por isso, a prevenção em odontologia é tão importante.

Dra. Soraya Petterle trabalha nas áreas de Odontologia Estética, Ortodontia (Invisalign Doctor), Harmonização Facial e Prevenção Oral. Sócia proprietária do Instituto Petterle. www.institutopetterle.com.br. @institutopetterle