Planejamento tributário: uma questão de sobrevivência no mundo pós COVID-19

A história presenciou a ascensão do maior general de todos os tempos: Alexandre, o Grande. Sucedeu a seu pai no trono com apenas 20 anos de idade e até a sua morte, aos 32 anos, nunca havia perdido uma batalha, graças ao planejamento que realizava antes de cada combate, o que lhe permitiu criar um vasto império, que se estendia da Grécia para o Egito e ao noroeste da Índia.



E este artigo trata exatamente de como o planejamento tributário pode ajudar a sua empresa a sobreviver no mercado diante da ruptura socioeconômica gerada pela pandemia da COVID-19.



Planejamento tributário não se resume apenas em criar estruturas jurídicas para que a sua empresa recolha menos impostos. Pagar realmente o que é devido ao fisco pode resultar em economia no final do mês. Isso porque a desorganização fiscal do seu empreendimento ensejará também o pagamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias, que em muitos casos serão superiores ao valor do próprio imposto em si.



Você pode até cogitar que um planejamento tributário é algo de luxo, restrito aos grandes grupos econômicos, mas não se engane, seu concorrente ficará feliz por você pensar assim.



Uma das lições deixadas pela pandemia da COVID-19 é que não existe estabilidade. As estratégias comerciais de ontem podem não funcionar hoje ou no próximo mês. E a forma da sua empresa sobreviver no cenário desenhado atualmente se traduz na redução dos custos fixos, principalmente os encargos tributários.



O empreendedor que não tiver isso em mente não conseguirá manter por muito tempo o seu negócio funcionando. A economia mudou, não lute contra isso. O fisco também sentirá a diminuição na arrecadação dos impostos e, consequentemente, apertará ainda mais a fiscalização.