O poder do ambiental

A nova discussão do mundo a partir de 2021 será a ambiental. Vai se relacionar retomada econômica com novos paradigmas sócio-ambientais. É o tema deste artigo.

1 – Panorama Global da Biodiversidade 5 – foi divulgado relatório da Organização das Nações Unidas na última quarta-feira. Como nome diz, trata-se da proteção das áreas com perda de biodiversidade terrestre e marinha. A proposição é a proteção como política mundial. Saindo da ONU, tem poder de pressão sobre os países.

O relatório insiste no Brasil como foco. O país é citado várias vezes.

2 – Ainda na semana passada sete países da União Europeia enviaram uma dura carta de “recomendações” ao general Hamilton Mourão, vice-presidente da República e coordenador do Conselho da Amazônia. A carta foi assinada pelos presidentes da Alemanha, França, Itália, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Holanda. A carta refere-se à preocupação com “as taxas alarmantes” de desmatamentos na floresta amazônica. Num trecho diz: “no passado, o país foi capaz de reduzir o desmatamento e expandir a produção agrícola ao mesmo tempo”. No mais, a carta chega a ser impositiva sobre o futuro. Mas o foco é a produção agropecuária como todo.

3 – Acordo Comercial da União Europeia com o Mercosul – O documento foi divulgado num momento em que a política ambiental brasileira ameaça a viabilidade do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Ontem a União Europeia colocou as cartas na mesa a esse respeito e condicionou a assinatura do acordo aos dois itens anteriores.

Concretamente, quando os sete países da União Europeia dizem o que disseram, estão condicionando o desenvolvimento agropecuário no Mercosul e no Brasil, particularmente, a normas internacionais. Traduzindo: as políticas ambientais brasileiras serão levadas ao extremo para que as nossas exportações continuem.

Consequência é que se o assunto não for tratado profundamente, o mundo nos dirá o que fazer aqui dentro.

Esse é o tema do futuro. Voltarei ao assunto.

Onofre Ribeiro é jornalista em Mato Grosso