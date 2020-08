O pantaneiro e o pantanal

O Pantanal, para quem realmente o conhece, nunca precisou ou há de precisar de leis, de portarias ou de decretos e muito menos de técnicos para que sua exuberância continue intocável.

Se há algo que as autoridades possam fazer para ajudar a preserva-lo, são as substituições das pontes de madeiras da Transpantaneira por pontes de concreto, e, principalmente colocar definitivamente um “ralo” que possa impedir que o lixo produzido por cidades como Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço, venha a correr para a planície pantaneira, sendo um dos maiores poluentes da região.

No pantanal não cabe nada mais, a não ser o cuidado, a bravura e a coragem do pantaneiro, estes sim, os únicos que realmente sabem cuidar dele.

A técnica, toda vez que se aproximou de la, tentando mudar os costumes e a maneira de se viver, produziu tragédias.

Senão vejamos, a primeira que conheci, foi o aterro artificial da fazenda Camargo Correa, que após anos foi rompido fazendo com que os proprietários da área reconhecessem a importância do alagamento,a segunda foi a tentativa dali se criar o Tucunaré, um peixe altamente predador, habitante da bacia amazônica e que por falta de cuidados especiais (nunca deveria ser permitido a criação dele em cativeiro nas proximidades dos rios da bacia platina), hoje habita em grande quantidade o alto Piquiri, devorando alevinos de todas as espécies sem nenhum controle.

O SESC quando começou a comprar terras em frente ao seu hotel do Porto Cercado, começando na região conhecida como Biguazal, (rio Cuiabá acima do hotel),e abaixo chegando hoje a quilômetros e quilômetros ao sul, e a “obrigar” os fazendeiros da região, (aqueles que sabiam como ninguém a cuidar do pasto) a desocupar as áreas, e principalmente a retirar o gado, fez intencionalmente com que essas pastagens, outrora controlada pelo gado, virasse um pavio altamente perigoso.

O Hotel, do SESC em Porto Cercado foi construído em um lugar inapropriado. Pensavam seus dirigentes que no Pantanal como em outros lugares, o dinheiro resolve tudo, resolveram construir o hotel exatamente numa “caída” de agua, e este vem sendo destruído dia a dia graças à força da mesma.

Esse hotel segundo os pantaneiros, mais cedo ou mais tarde será “tragado” pelas aguas do rio Cuiabá, a não ser que acima, este rio rompa um barranco mudando seu curso. Se tivessem pedido a opinião daquele que ali mora e conhece tudo de lá, seria orientado para construir o hotel em outro lugar. Mas não perguntaram....

Venho tão logo o Sesc começou a comprar as áreas no pantanal, escrevendo e prevendo essa catástrofe desse incêndio que vem destruindo a região. Este não é ainda o pior fogo que o pantaneiro espera surgir nessas áreas do Sesc. Segundo eles, o pior será um incêndio que começara na região do Biguazal e devera ir até as serras do Cará Cará, e será visto desde as barrancas do Rio Paraguai em Corumbá, devastando toda região.

O Dourado, que com alegria já ví até outdoor na cidade, tem que ter sua pesca liberada imediatamente. Tem se tornado junto com a onça pintada e o jacaré, os três maiores predadores da planície pantaneira.

O Pantanal não precisa de Técnicos. O Pantanal precisa de pantaneiros. A planície tem suas características que o homem que lá vive sabe muito melhor que os que vivem em salas refrigeradas, administra-la.

Será que este artigo (o vigésimo) surtira efeito?

Caso contrário pague pra ver.

Eduardo Póvoas é pós-graduado pela UFRJ.