Medo da morte

As aulas do período vespertino do Colégio das Irmãs terminavam às cinco horas da tarde. As meninas iam enfileiradas até o portão e a partir daí se dispersavam. Do lado de fora, era comum uma irmã esperar a outra ou amigas se encontrarem para seguirem juntas até suas casas.

Durante toda o tempo que frequentei essa escola o percurso de ida e o de volta eram feitos a pé, em turmas que seguiam pelas calçadas conversando, rindo, tornando a caminhada uma continuação das atividades escolares.

Certa vez logo depois de atravessarmos a linha do trem, percebemos um cavalete com uma cruz em frente a um portão. Era indicativo de que naquela casa estava ocorrendo um velório.

Ainda aluna do ciclo então denominado Jardim da Infância, seguindo as meninas mais velhas, entrei para ver o que acontecia. Cruzei o portão, atravessei o jardim, passei pela varanda e entrei na sala.

Pouco além da porta de entrada, logo à direita estava o caixão. Aproximei em silêncio. As bordas do caixão davam na altura dos meus ombros, mesmo assim pude olhar para o rosto da falecida, que estava coberto com uma fina mantilha negra.

Fiquei olhando em silencio, até que uma senhora delicadamente tocou o meu ombro. Olhei para traz e ela me disse

- Reze pra ela.

Não entendi e ela repetiu

- Reze pra ela e me apontou o rosto da falecida.

Não me lembro se rezei. Talvez tenha mentalizado uma Ave Maria, a oração que sabia até então.

No mesmo ímpeto que havíamos entrado no velório, saímos e retomamos o caminho de casa.

Essa foi a primeira vez que vi uma pessoa morta. Até então, sabia que as pessoas morriam, mas era uma informação longínqua difusa, sem materialização.

Muito pouco tempo depois um de meus colegas de escola morreu em um acidente de trânsito, acontecimento muito raro naquela época. Pedalando em sua bicicleta pela contramão, tentou se desviar de uma charrete e foi parar embaixo de um caminhão.

Dessa vez, a morte me atingiu frontalmente.

E como a maioria das pessoas, fui aprendendo que as perdas fazem parte da vida. Algumas são aceitas com mais serenidade, outras, como a do meu coleguinha, com toda a força de uma tragédia.

Sempre tema das conversas e dos noticiários as mortes, especialmente as trágicas, eram e continuam sendo insistentemente comentadas.

Os noticiários foram se tornando cada vez mais dinâmicos, prolixos e visuais à medida que a tecnologia avançava sobre os meios de comunicação, criando fatos, transformando acontecimentos em notícias, produzindo espetáculos. Nesse universo, a morte sempre foi mostrada com riquezas de detalhes.

As guerras, as tragédias causadas pelos humanos ou por intemperes naturais sempre tiveram destaque e garantiram audiências. Apresentadas de forma higienizada, a tragédia, porém, parecia sempre distante, vitimando outros povos e não os telespectadores dos noticiários.

Mesmo quando o ano de 2020 chegou e as notícias sobre um novo vírus começaram a circular, era como se fosse algo distante, que estava atingindo outros povos e não chegaria até o público curioso, mas ainda despreocupado.

Mesmo as celebrações do domingo de Páscoa, quando o cantor Andréa Bocelli se apresentou em uma praça vazia diante do Duomo de Milão, enquanto imagens dos locais mais concorridos do Planeta eram mostrados sem a presença de seus costumeiros visitantes, mesmo assim, parecia que toda a ameaça estava distante.

Mas o trágico espetáculo de caminhões levando caixões até os cemitérios começaram a se repetir em diversas cidades do mundo e do Brasil também. Caixões enfileirados esperando a abertura de covas. Covas abertas com retroescavadeiras. Enterros sendo realizados sem velórios, sem que os rituais religiosos ou seculares pudessem acontecer, a realidade se materializou na vida das pessoas.

O número de mortes é assustador e até agora ainda não começou a diminuir no País. E em outros países a possibilidades de novos surtos ainda não está descartada.

As redes sociais informam a todo momento a sucessão de óbitos, o nome de falecidos, a dor de seus familiares.

E como uma nuvem de fumaça ou como o exalar de um odor que vai se expandindo, penetrando em espaços, sem respeitar paredes ou portas fechadas, atingindo cérebros e almas o medo da morte vai atingindo a todos.

A morte.

Que sentimentos ela causa?

Sua ameaça causa alarme, provoca medo. Medo de morrer. Medo de perder um ente querido. Medo do futuro. Medo das consequências que essa crise possa causar na vida de todos e de cada um.

Mas do medo não se fala. Não se diz o nome do que é temido.

Se noticia a morte do outro. Se pranteia a morte do amigo, do parente do conhecido... Mas e a própria morte? Como seria falar dela? E pior que tudo, o medo da morte de um descendente.

É essa nuvem que paira sobre as cabeças. É esse odor que penetra as narinas chega ao cérebro e atinge a alma.

Tristes tempos... Tempos sombrios... Tempos de medo.

Só se diz

- Vai passar.

- Vai. Com certeza vai, pela simples razão de que tudo passa.

Mas, quando será? E o que vai restar, quando tudo tiver passado?



Melhor não pensar. Melhor não falar. Melhor acreditar que vencido o surto epidêmico a vida voltará a ser como era. Melhor olhar para as possíveis mudanças na rotina cotidiana das parcelas privilegiadas da população que a incorporação de práticas tecnológicas irá trazer.

Melhor prestar atenção nas oportunidades que as crises geram para as pessoas criativas. Melhor negar a dor. Melhor desacreditar no medo. Melhor seguir em frente.

Luiza Rios Ricci Volpato é psicóloga, mestre e doutora em História (USP), autora de livros e artigos.