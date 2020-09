FÁBIO GARCIA ESPERA APROVAÇÃO DA MULHER?

A politica vai criando piadas prontas e os políticos procrastinando decisões. É a aprovação do eleitor? Essa não está no radar?

Neste caso específico, o Presidente do DEM - Fábio Garcia une as duas perspectivas, faz a gente rir e envolve a desavisada esposa na esfarrapada desculpa que irá dar a imprensa sobre sua amarelada provocada pela inércia eleitoral que representa.

Com 1% das intenções de votos, densidade zero, prestígio eleitoral nenhum e bagagem parlamentar acontecida somente em função do grude em Mauro Mendes, Garcia já ensaia a saída, que acha honrosa, para tapar o sol com a peneira de sua incipiente incompetência eleitoral.

O empresário aba do sogro, que tira onda de político com trânsito, é um blefe dele mesmo.

Não conseguiu empolgar nem o padrinho governador nessa incursão prometida de apoio irrestrito a candidatura, plantou a discórdia no partido que achava comandar, foi desautorizado pelos Campos a falar grosso, está vendo esfacelar sua suposta liderança e agora vem com essa de aprovação da conjugue familiar?

Esse cidadão devia voltar pra Rondonópolis, refletir sobre sua inoperância, guardar sua violinha desafinada no saco e ainda, no mínimo, entregar a Presidência da sigla a alguém que tenha expertise política, visão de bastidores, penetração eleitoral e vontade de fazer por MT.

Além de só atrapalhar o processo e não acrescentar a legenda, Fabinho teria muito que explicar se colocasse a cara na rua sobre as falcatruas delatadas por seu pai e empresas penduradas nas dezenas de obras superfaturadas e abandonadas pelas empresas da família.

Peso morto e dondocas não podem mais se criar no Estado que precisa de política seria, visão de futuro e atenção a população.

Já vai tarde e de preferência sem volta.

JOSÉ MARCONDES MUVUCA é jornalista e um cidadão que acordou rindo com a matéria da desculpinha acachapante de hoje.