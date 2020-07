Sempre ouvi dizer que a vida é feita de escolhas e é verdade, eu concordo. E cada escolha tem uma consequência. Mas, já vivenciou algo que simplesmente aconteceu? Algo que nem deu tempo de escolher, porque simplesmente caiu no seu colo? A vida tem muito disso né, e por isso digo que estamos sempre em transformação. Sim, a vida é uma constante mudança.

As vezes quando você planeja tudo, arruma suas escolhas e decisões nos trilhos, vem algo e muda, faz uma bagunça total. E então, você tem que se readaptar para esse desencaixe. Mas, isso não significa que seja ruim, pode ser uma boa mudança para o agora ou para futuro. E o mais engraçado é que tem coisas nas nossas vidas que não conseguimos compreender o sentido de imediato, porque essa compreensão leva tempo, obviamente, mas a magia está em quando de repente você olha para trás e tudo se encaixa.

Por um momento assusta, é claro, mas se aceitarmos que a vida é uma constante transformação, é possível levar tudo com mais tranquilidade.

Tudo tem um princípio e um fim, e as coisas que ontem estavam, podem ser que amanhã desapareçam.

Não somos estáticos, e é justamente isso que me leva a pensar que é muito importante aprender a fechar etapas ou histórias das nossas vidas, porque isso é viver: mudar-se, renovar-se, transpor-se.

Vale ressaltar, que ainda existe a parte conflituosa. A mudança constante gera incerteza, e essa incerteza dá medo. E tudo bem, termos esse sentimento. O desejo de controlar tudo, é do ser humano, porém precisamos aprender que a segurança não existe. Por mais que procuremos controlar os nossos mundos, haverá certas situações ou circunstâncias que acontecerão sem esperar e sem nenhuma maneira para modificá-las.



Como você define suas escolhas? Pensa demais? Age por impulso? Planeja tudo? Já pensou que planejar demais pode ser ruim? Questiono isso com propriedade, porque sou assim. Mas, e aí quando alguma coisa sai do seu controle? Quando aparece uma surpresa, algo não esperado, o que você faz? Como se sente? Talvez, a melhor ideia para se ter é que está tudo bem. Você vai achar uma forma de solucionar essa surpresa e o mais importante é que seja com tranquilidade no coração. Afinal, a vida é assim, está sempre em transformação.



Tudo muda, tudo passa, tudo se reinventa. Estamos em uma mudança constante e também evoluímos como pessoas, não somos estáticos. A pessoa que você era ontem, já não é a mesma de agora.



Com certeza já ouviu a famosa frase do filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, “ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras”. Certamente, tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo que era antes. Você se adaptará a mudança cedo ou tarde, mas conseguirá isso muito mais cedo se aprender a administrar bem as suas ideias e pensamentos. Assuma, abrace e aceite as mudanças, faça delas parte de você e do seu mundo.



Te convido, agora, a fazer um exercício, voltar 10 anos atrás. Recorde seus sonhos, seu jeito de ser, seus medos e preocupações. Volte um pouco mais e relembre sua infância, quando você ainda era uma criança indefesa e tinha medos simples, como dormir no escuro. Lembre-se disso com carinho. Olha que lindo, veja quantas coisas se passaram e você está aqui hoje. Superou muitas coisas e também conquistou outras. Você cresceu, sua opinião mudou, se tornou um homem ou uma mulher de fato. Soube lidar com tudo, cada detalhe à sua maneira.



Nesse contexto, trazendo para nossa realidade, tem muita gente que por causa da pandemia está passando por essas mudanças que não estavam previstas. Mas veja, vamos nos readaptando e crescendo com isso. Sei que no calor do momento pode ser difícil, mas, tenhamos em mente que a mudança vem para nos fortalecer e que tudo vai dar certo. Às vezes no olho do furacão é difícil pensar nisso, mas não deixe nunca de acreditar que tudo vai dar certo.



Mais uma vez, trago apenas reflexões e não certezas absolutas, até porque a verdade de hoje, pode não ser a verdade de amanhã. Afinal, sim, a vida é uma constante transformação.

Fernanda Trindade é Jornalista em Cuiabá