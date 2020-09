A pandemia ainda não acabou!

Olá, minha gente. Estou aqui para ter uma conversa séria. Chegamos a setembro completando quase seis meses de medidas contra a propagação do novo Coronavírus, seis meses de isolamento social e preciso da colaboração de vocês para seguir com as medidas de biossegurança, pois a pandemia, infelizmente, ainda não acabou.

Tem sido duro. Eu sei. Tem sido um momento difícil, todos tivemos que adaptar nossas rotinas as medidas de biossegurança, ao isolamento social. Como gestor, senti o peso de cada assinatura de decreto, de cada alteração no comércio, de cada toque de recolher e de cada um que perdemos para a COVID-19.

Mas chegamos a setembro. E digo isso porque sei que as previsões apontavam um declínio da pandemia para este mês. Já passamos por momentos piores, mas ainda não acabou. Ainda precisamos nos manter alertas. Ainda não temos a cura e a melhor maneira de se proteger e proteger quem amamos é seguindo as medidas de biossegurança, mantendo o isolamento social e evitando aglomerações.

Sozinho o prefeito não faz nada, sozinho eu não controlo a pandemia. Desde o início, pude contar com profissionais altamente capacitados ao meu lado, servidores que fazem parte da minha gestão e que integram o Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus.

Desde o início pedi a colaboração da minha gente e fui atendido. Foi pelo esforço de vocês que Cuiabá conseguiu achatar a curva de contaminação e hoje podemos retomar as atividades de maneira gradativa.

E essa responsabilidade precisa continuar. Cada cidadão precisa ter o entendimento de que é necessário assumir sua própria responsabilidade e também se empenhar na sua proteção, proteção da sua família e de seus semelhantes.

Tenho recebido informações de desrespeito aos nossos fiscais todos os finais de semana. Temos que lembrar que eles estão arriscando suas vidas para manter a situação sob controle no Município. Eles estão trabalhando para manter cada cidadão de Cuiabá mais seguro diante desta situação conturbada da saúde pública mundial.

Os agentes públicos não são inimigos da população, eles salvam vidas. Já perdemos muitos. A pandemia nos levou 127.571 sonhos. Não são números, são 127.571 brasileiros que tinham família, que eram amadas, que têm suas ausências sentidas diariamente. Perdemos muito e não podemos continuar perdendo mais porque nos recusamos a nos adaptar ao momento.

A vida tem que estar em primeiro lugar. Tenha responsabilidade e não participe de aglomerações. Proteja sua família e não coloque as pessoas que você mais ama em risco.

Precisamos respeitar a memória daqueles que se foram durante a pandemia. É nosso dever, por eles e pelo futuro de uma geração, sermos responsáveis, seguirmos as medidas de biossegurança, não participar de aglomerações, realizar a higienização de forma correta e constante.

Ainda conto com a colaboração de todos vocês para continuar a luta contra a COVID-19. Com fé na minha gente e esperança no futuro.

Emanuel Pinheiro é prefeito.