A nossa Cuiabá, pós-pandemia

Depois de muita luta e trabalho, Cuiabá e Mato Grosso estão conseguindo diminuir o número de transmissões e mortes diárias pelo coronavírus neste mês de agosto e agora é o momento de pensar nossa Capital, no pós-pandemia.

Preparar já a logística e os protocolos da medicina para estar tudo pronto e assim que anunciarem a vacina já começar os trabalhos junto á nossa população.

Sempre pensando nas regras de distanciamento social e uso de máscara e álcool em gel, devemos incentivar nossos pequenos e grandes comerciantes diante dessa retomada econômica que nossa Capital precisa ter. Incentivo também para feirantes, profissionais da cultura, turismo e música.

Realizar uma campanha de conscientização do fortalecimento do comércio local. Aquele pequeno empreendedor do seu bairro que precisa de apoio para seguir no mercado, aquele pequeno mercado e lanchonete.

Juntos iremos promover o novo crescimento com geração de empregos e novas oportunidades.

Ter cautela e pensar qual é o melhor cenário para a retomada de aulas presenciais nas escolas, colocando a vida sempre em primeiro lugar.

É hora do poder público e privado desenhar e aplicar as estratégias pontuais e necessárias para que possamos voltar, mesmo que neste “novo normal”, a ser uma das capitais que mais se desenvolvem no país.

Como cuiabano de “tchapa e cruz” e com meus filhos também daqui, acredito no bom desempenho dessa retomada, por que nossa gente tem garra, alegria e vontade de dar a volta por cima!

Marcus Fabrício é contador.