A importância do compliance na mineração

A palavra compliance tem origem na língua inglesa e está relacionada à conduta da empresa e sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação. Significa dizer que a organização está em conformidade com as legislações e regulamentos aplicados aos processos necessários ao negócio, abrangendo políticas, regras, controles internos e externos.

Diante do novo cenário da mineração brasileira, a implantação de políticas de compliance torna-se cada vez mais significativa para o setor, que possui um enorme potencial a ser explorado e, portanto, deve estar preparado para se desenvolver de forma estratégica e sustentável.

Esse novo panorama deve-se principalmente às mudanças que estão sendo executadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), que exigem um realinhamento de todo o sistema, ressaltando ainda mais a importância da implementação de protocolos de compliance.

Com receita de US$ 34 bilhões em 2018, o setor mineral gera 180 mil empregos diretos, representando 4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Segundo dados da ANM, no segundo semestre de 2019, a produção do setor representou um crescimento de 20,4% em relação ao mesmo período de 2018.