Unidade de bovinos da JBS reaberta nos EUA tem novo surto

Os casos de Covid-19 em uma unidade da JBS no Colorado mais do que dobraram "em alguns dias" e um sexto funcionário morreu pelo coronavírus, de acordo com o sindicato local, ressaltando os riscos de reabertura dos frigoríficos nos Estados Unidos.

A planta de carne bovina localizada no município de Greeley começou a operar no dia 24 de abril, depois de ter sido fechada por cerca de duas semanas após um surto da doença entre os trabalhadores.

"O aumento nos casos em questão de dias mostra quão grave é essa crise e os perigos que os trabalhadores enfrentam todos os dias apenas tentando fazer seu trabalho", disse Kim Cordova, líder do Sindicato Internacional dos Trabalhadores Comerciais, em um comunicado para a imprensa na quinta-feira (30).

Os casos confirmados entre os trabalhadores da unidade aumentaram de 120 no dia 26 para 245 até o dia 29 de abril, disse uma porta-voz do sindicato à Reuters, citando números do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado.

A JBS USA não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre os mais recentes casos de coronavírus entre os trabalhadores da planta do Colorado.