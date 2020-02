Secretaria de Estado de Saúde divulga retorno da Feira SUStentável

A Feira SUStentável retornará às suas atividades no dia 06 de fevereiro de 2020, às 16h, na calçada interna da SES/MT. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Superintendência de Atenção à Saúde e Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde e da Equipe Técnica de Alimentação e Nutrição, áreas que coordenam a atividade que é aberta ao público em geral, servidores e visitantes do Centro Político Administrativo.

Na Feira SUStentável participam expositores de hortaliças agroecológicas da Agricultura Familiar de Mato Grosso, linguiças artesanais, petas e crostinis, queijos caipiras, polpas e sucos de frutas naturais e regionais, paçoca de pilão, granola artesanal, castanhas e mel, brotos de hortaliças, pães veganos, farofas e patês, kefir, manteiga ghee, capuccino artesanal, plantas medicinais e ornamentais e sacolas sustentáveis. Além dos produtos regionais e artesanais comercializados na Feira, a cada quinze dias as estagiárias do curso de Nutrição da UFMT realizam atividades de Educação Alimentar e Nutricional aos seus participantes.

“É compromisso do Sistema Único de Saúde – SUS estimular ações integradas entre nutrição e a agricultura familiar nos espaços de saúde, incentivando o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, de cultivo regional, sem uso de agrotóxicos, evitando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, de acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira”, destaca Rodrigo Carvalho, nutricionista e membro da equipe coordenadora da feira.

Considerando esse cenário e o imperativo de desenvolver ações efetivas para a promoção da alimentação adequada e saudável é que foi instituída a Feira SUStentável, por meio da Portaria N. 104/2019, oportunizando a oferta e o consumo de alimentos adequados e saudáveis no que compreende um processo de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A Equipe Técnica de Alimentação e Nutrição, da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, da SES/MT tem a responsabilidade de organizar e coordenar as atividades realizadas na Feira.

Nesse sentido, a equipe orienta os expositores, quando aprovados e autorizados (havendo vaga) a expor seus produtos, utilizem embalagens ecológicas (sacos de papel ou de plástico biodegradável) na entrega ao seu cliente. Evitar o uso de isopor e plástico para a comercialização de seus produtos na mesa de exposição.

Se você tem interesse em participar da Feira SUStentável basta realizar o seu cadastro através do link http://www.saude.mt.gov.br/informe/549



Requisitos para ser expositor

Para participar na Feira SUStentável seu produto devem ser alimentícios e cumprir alguns dos critérios de seleção: Ser in natura, ou seja, aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e leite), advindos da Agricultura Familiar de MT, sendo de cultivo agroecológico e/ou orgânico; Ser minimamente processado, ou seja, alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas (como grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado); Alimentos processados, desde que sejam produtos regionais (produzidos e embalados em Mato Grosso) e produzidos de forma artesanal (pelo próprio expositor) como, por exemplo, legumes em conserva, frutas em calda ou cristalizadas, carne seca e toucinho, queijos e pães feitos de farinha de trigo integral.

Produtos ultraprocessados, como vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados, salgadinhos "de pacote", cereais matinais, barras de cereal, pães com gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, biscoitos, sorvetes, balas, bolos, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas, entre outros, não serão comercializados.

Parceiros da Feira SUStentável:

Associação de Agricultura Familiar de Mineira - Assentamento Mineira, Cuiabrasa Linguiças Artesanais, Quitandas da Vó Rita, Polpas de Frutas Sabor da Terra, Viva Queijaria, Tradição Paçoca de Pilão, Castanhaf, Greenline Horticultura Urbana, Massa Dourada, Natufruts, Luxo Sem Lixo, Dile Confeitaria Artesanal, Bom Momento Capuccino Artesanal, Telminha Sabores e Quintal.