Safra de 2,9 milhões de toneladas de algodão é recorde

O Brasil acaba de finalizar uma das melhores safras de algodão. Com a colheita finalizada foram 2,9 milhões de toneladas de algodão em pluma, 5% a mais que em 2018/2019. O número bateu o recorde sobre o recorde dos últimos três ciclos. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a cotonicultura brasileira é uma das mais produtivas do mundo e passa longe de qualquer risco de escassez.

Do volume cerca de 750 mil toneladas abastecem o mercado interno e o restante vai para exportação. Em ritmo acelerado também está o beneficiamento, processo que separa a semente da fibra antes de ir para a indústria. Cerca de 50% desse processo já foi concluído. “Somos o quarto maior produtor mundial de algodão, fornecedores de pluma em 12 meses do ano”, explica o presidente da Abrapa, Milton Garbugio.

Depois de se transformar no segundo maior exportador de pluma do mundo, para o próximo ciclo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma diminuição na cultura tanto em área quanto em produção. Na safra 20/21 a área plantada deve cair 10,5%. Com a demanda muito incerta do algodão até que os efeitos da pandemia sejam mitigados, por não ser um bem de primeira necessidade, muitos produtores migram para soja e milho.

Preços

De acordo com a Abrapa, em relação ao preço, a suposta alta de que se queixam indústria têxtil e lojistas, se deve à variação cambial do real em relação ao dólar. Pela tabela do Índice ESALQ, que é a referência para a comercialização do algodão no Brasil, em setembro de 2018, o agricultor vendia seu algodão por US$ 1,70 por quilo de pluma ou R$ 7,02/kg. Em setembro de 2019, o algodão era vendido por US$ 1,31 o quilo, ou R$ 4,76 por quilo de pluma.

“Hoje, o produtor comercializa por US$ 1,32 o quilo ou R$ 7,05 /quilo de pluma. Ou seja, praticamente o mesmo valor em reais praticado em setembro de 2018”, contesta Garbugio.

Ainda segundo o presidente da Abrapa, atualmente, a rentabilidade do produtor de algodão está muito baixa. Conforme levantamentos da Conab, os custos de produção do algodão giram em torno de R$ 7 por quilo de pluma produzida, muito próximos aos preços praticados no mercado.

“Nós produtores ficamos muito contentes em saber que a indústria nacional está se recuperando, e dependemos de que isto aconteça. Ficamos também felizes em ver que a procura por algodão está aquecida, ainda mais com o preço dos sintéticos mais alto, em função da variação cambial do real. Da nossa parte, o que podemos garantir é produzir cada vez mais e melhor”, finalizou.