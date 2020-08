Resultados comprovam que Cronnos é o fungicida mais eficaz para a soja

Agrolink

As doenças causadas por fungos na cultura da soja, a exemplo da ferrugem, são antigas conhecidas dos produtores. Elas estão, inclusive, entre as maiores preocupações do sojicultor que está atento ao rendimento de sua lavoura.

Para combater os fungos que comprometem a produtividade da soja, as tecnologias precisam evoluir constantemente para acompanhar a adaptação e os problemas de resistência destes agentes aos fungicidas.

Mais do que isso, os agricultores têm demandado fungicidas mais eficientes e versáteis. Afinal, é preciso minimizar o impacto das doenças na rentabilidade da soja, somado a produtos de fácil aplicação e que podem ser utilizados em todas as fases do manejo da cultura.

Cronnos, o fungicida de alta performance da ADAMA, é um exemplo de como as inovações podem tornar o trabalho dos sojicultores mais fácil e a lavoura mais rentável. Com uma combinação tripla contendo dois ingredientes ativos sistêmicos e um poderoso protetor que evita o transtorno das misturas em tanque, Cronnos impede a entrada e o avanço dos fungos na lavoura.

Atenta às principais necessidades do agricultor, a ADAMA desenvolveu Cronnos a fim de obter uma solução exclusiva no mercado. Sua tecnologia T.O.V. traz uma moderna formulação líquida que facilita a aplicação e não causa entupimento de filtros e bicos de pulverização.

“T.O.V. é sinônimo de economia de tempo do agricultor, operação simplificada e maior valor agregado.”, afirma Gerson, Gerente de Fungicidas da ADAMA.

O desempenho de Cronnos, que protege como nenhum outro fungicida o potencial produtivo da soja, é atestado pelas principais instituições de pesquisa do Brasil, destacando-se como o melhor produto do Consórcio Antiferrugem nas últimas duas safras 2018/19 e 2019/20. Os resultados das últimas duas safras também comprovam os benefícios do produto: são mais 2,4 sacas de soja por hectare de incremento na média nacional quando comparado aos principais fungicidas do mercado.

Estes números são consistentes em todo o país, conforme podemos observar:

agrolink