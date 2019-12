Raio atinge fazenda em MT e mata seis bovinos

São Jose do Polvo

Um raio matou seis bovinos após atingir uma propriedade rural na região de chácaras em São Jose do Polvo, 950 km de Cuiabá. O caso ocorreu no último dia 14 de dezembro, mas foi registrado na tarde de segunda-feira (16).

No boletim, o proprietário relata que na data citada por volta das 15h30, seis bovinos fêmeas foram atingidos por uma descarga elétrica matando cinco deles instantaneamente. O sexto animal morreu nesta segunda-feira.

De acordo com o dono, o BO foi registrado para justificar as baixas administrativas junto ao Indea e os órgãos de fiscalização tributária. O valor do prejuízo ainda será calculado.