Preços globais de alimentos sobem pelo 3º mês consecutivo

A demanda mais forte e o dólar americano enfraquecido aumentaram os preços globais dos alimentos em agosto, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha os preços internacionais das commodities alimentares mais comercializadas, teve média de 96,1 pontos em agosto, 2% a mais que no mês anterior e atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2020.

O aumento foi liderado pelos grãos grossos. Os preços do sorgo também aumentaram com o salto na demanda da China. Os danos da tempestade de vento que atingiu Iowa no início de agosto empurraram os preços do milho para cima 2,2%. Os preços do arroz aumentaram devido a um aumento na demanda dos países africanos e diminuição da oferta.

A FAO reduziu sua previsão de produção mundial de cereais com base na expectativa de menor produção de milho dos Estados Unidos. Apesar da previsão reduzida, a FAO prevê que a produção global de cereais totalizará 2,765 bilhões de toneladas em 2020, 58 milhões de toneladas acima de 2019.

A FAO espera que os estoques globais de cereais aumentem 1,7%, para 895,5 milhões de toneladas, até o final das safras de 2021. “Traduzindo para uma proporção mundial de estoques / consumo de cereais de 31,8%, ligeiramente abaixo de julho, mas ainda relativamente alta de uma perspectiva histórica”, disse a FAO.

O comércio mundial de cereais para 2020-21 está previsto em 441,4 milhões de toneladas, 1,6% acima de 2019-21 devido aos embarques maiores de arroz e grãos grossos previstos, disse a FAO.