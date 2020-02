Preço da soja recua em MT após casos de novo coronavírus

Divulgação

O preço da soja disponível em Mato Grosso recuou 2,33% na comparação semanal. Apesar da alta no dólar, a bolsa de Chicago apresentou forte desvalorização nos últimos dias, afetando os preços internos.

De olho no mercado global, o contrato corrente na bolsa de Chicago (CME – Group) fechou com uma queda de 3,00% na semana, cotada a US$ 8,87/bu. Apreensões relacionadas ao novo Coronavírus estão afetando o mercado.

A preocupação do mercado mundial em relação aos impactos econômicos do Coronavírus levou à valorização do dólar, que fechou a semana com cotação média de R$ 4,23/US$. A colheita em MT alcançou 26,67% das áreas com a cultura e está 5,40 p.p. acima da média dos últimos cinco anos. O ‘tempo aberto’ em grande parte do estado propiciou o avanço dos trabalhos na última semana.

As infromações são do boletim semanal do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).