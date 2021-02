PREÇO DA CARNE : Nos últimos 12 meses boi gordo subiu 54%

Os reflexos no preço da carne

Os custos com a compra de gado no Brasil, maior exportador mundial de carne bovina, atingiram níveis recordes, encolhendo as margens dos frigoríficos.

O preço que as indústrias processadoras pagam pelo gado ultrapassou R$ 300, alta de 10% neste ano, segundo o Cepea, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada ligado à Universidade de São Paulo. Em 12 meses, o valor do boi gordo subiu 54%.

Pecuaristas têm reduzido o envio de fêmeas para abate, retendo-as para reprodução diante dos preços recordes dos bezerros. A menor oferta de animais para abate, aliada ao aumento da demanda por carne bovina na China, tem obrigado frigoríficos a pagarem mais pelo gado.

Em 2020, o abate de bovinos do Brasil caiu 8% em relação ao ano anterior, segundo César de Castro Alves, consultor de agronegócios do Itaú BBA.

A escassez de carne

“A oferta de gado está muito apertada” e frigoríficos do Mato Grosso, principal estado produtor, trabalham com suprimentos equivalentes a apenas quatro dias de processamento, quase metade do ano anterior, disse.

O aumento das despesas com gado reduz as margens das processadoras de carne, que não têm conseguido repassar integralmente os custos mais elevados aos consumidores domésticos e para clientes no exterior, disse Alves.

O custo do gado no Brasil é o mais alto da América do Sul, dando vantagem competitiva aos rivais. Nos Estados Unidos, os preços do milho na maior cotação em sete anos elevaram os custos da ração.

No Brasil, a maioria dos animais é alimentada a pasto, o que costuma ser uma vantagem em relação aos países que usam o sistema de confinamento.

A atual escassez de animais vai se transformar em maior oferta nos próximos dois a três anos, disse Lygia Pimentel, diretora-presidente da consultoria Agrifatto. “O aumento da oferta de bezerros reduzirá os preços, o que tornará menos atrativo manter as fêmeas nas pastagens.”