Pinheiro lança programa que vai beneficiar mais de 10 mil cidadãos da área rural de Cuiabá

Em sua primeira ação da Saúde em 2020, o prefeito Emanuel Pinheiro cumpriu um de seus compromissos de campanha: o resgate do Programa Amor - Assistência Médica e Odontológica Rural. O lançamento foi realizado na manhã desta terça-feira (07) na frente da Prefeitura de Cuiabá. O programa tem como objetivo levar atendimento ambulatorial de qualidade à população das comunidades terapêuticas e zona rural que encontram-se fora da área de abrangência da estratégia de saúde da família.

Segundo Pinheiro, o Programa Amor foi criado na gestão do ex-prefeito de Cuiabá, Rodrigues Palma, que governou a Capital entre os anos de entre 1975 e 1979. Em gestões posteriores passou a ser chamado de Consultório Itinerante e no ano de 2019 a gestão propôs a reformulação do projeto nos moldes do Programa Amor, criando assim uma nova identidade.

Com a reestruturação, o programa passa a contar com duas unidades móveis. Cada equipe é composta por 01 Médico Generalista, 01 Enfermeiro, 02 Técnicos de Enfermagem, 01 Cirurgião-dentista, 01 Assistente social, 01 Técnico ou Auxiliar de Saúde Bucal, além de 01 Agente Administrativo e 01 motorista. Os serviços que as equipes vão oferecer às comunidades rurais são consulta médica, consulta de enfermagem, exames laboratoriais, vacinas, farmácia básica, antropometria, consulta pré-natal, teste rápido (de ISTs), consulta odontológica, serviços de urgência odontológica, restaurações dentárias, serviços de prótese dentária e orientações gerais.

Alonso Moura, diretor da Comunidade Terapêutica Paraíso, que é uma das beneficiadas pelo Programa, fez questão de estar presente ao lançamento. “As comunidades terapêuticas são muito bem atendidas por este projeto. O prefeito Emanuel Pinheiro, com a ampliação do Programa, está valorizando ainda mais esta ação, que é realmente desenvolvida com amor pelos servidores da Saúde. Em 62 anos que tenho de Cuiabá esta é a primeira vez que vejo um prefeito trabalhar para tornar a cidade mais humanizada. Só tenho a agradecer”, disse o diretor.

O secretário Luiz Antonio Pôssas de Carvalho falou que vem cumprindo à risca a determinação do prefeito, que é voltar os esforços totalmente para a Atenção Básica em 2020. “Ano passado focamos na Atenção Terciária e neste ano vamos fazer uma revolução na Básica. A população não faz ideia do que estamos planejando e colocaremos em prática em termos de saúde básica. Esta é a primeira entrega de 2020, que vai beneficiar mais de 10 mil pessoas da área rural. Nossa intenção é termos uma saúde pública 100% recuperada até o fim deste ano”, comentou Pôssas.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro esta entrega foi mais um motivo de grande alegria dentro de sua gestão. “Não estou fazendo tudo o que sonhei, mas estou entregando mais do que prometi. Esta entrega de hoje foi um compromisso meu de campanha, que era o de resgatar o Amor em Cuiabá. Mais de 10 mil cuiabanos precisam que a Prefeitura vá até eles, estamos honrando este compromisso. Sou um prefeito que se preocupa com gente, seja da cidade ou do campo. Este é um momento histórico, pois estamos resgatando e ampliando um projeto que vai beneficiar mais de 20 comunidades na área rural e o retorno nestas áreas vai diminuir de 40 para 20 dias. Estamos promovendo mudanças em todos os segmentos na cidade, mas a Saúde é o nosso maior compromisso”, concluiu Pinheiro.