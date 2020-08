Pesquisadores vão debater manejo de gafanhotos dia 27/8

Agrolink

Nuvens de gafanhotos migradores da Ásia, da África e América do Sul no cenário da sanidade vegetal têm deixado em alerta governos e cientistas. A recorrência do problema nos países sul-americanos tem provocado debates sobre como tratar do problema e os especialistas apontam a necessidade de estratégias de controle desses insetos. Diante disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Centro Internacional de Biociência Agrícola (CABI-Plantwise) vão realizar a primeira webinar do Ano Internacional da Sanidade Vegetal 2020 (AISV 2020) abordando o tema Inovações e estratégias no manejo de gafanhotos.

Essa evento digital (de uma série que deverão ocorrer por conta do AISV 2020) vai ocorrer no dia 27/8, a partir das 14h (horário de Brasília), no canal do Mapa no YouTube. O pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF) Marcos Faria é um dos palestrantes da webinar, que contará também com a participação da pesquisadora Belinda Luke, do CABI/Reino Unido, e mediação de Juliana Alexandre Ribeiro, auditora fiscal agropecuária do Mapa.

Segundo o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Marcelo Lopes, coordenador técnico da reunião digital, a expectativa dos organizadores é de que este e os eventos digitais cumpram um papel importante: o de conscientizar a sociedade a respeito de assuntos sobre o AISV 2020, entre eles o que trata das estratégias para combater os gafanhotos.

É preciso proteger a sanidade das plantas

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) declarou 2020 como o Ano Internacional das Nações Unidas para a Saúde Vegetal (AISV) tendo como primeiro objetivo aumentar a conscientização das pessoas em todos os continentes sobre como proteger a sanidade das plantas, como ajudar a erradicar a fome, reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e impulsionar o desenvolvimento econômico. Devido à Covid19 as atividades programadas para ocorrem neste ano vão ser estendidas para 2021.

Os objetivos chave do 2020 AISV

– Criar consciência sobre a importância das plantas saudáveis para realizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável;

– Destacar o impacto da sanidade vegetal na segurança alimentar e nas funções ecossistêmicas;

– Compartilhar as melhores práticas sobre como manter as plantas saudáveis ao mesmo tempo em que se protege o meio ambiente.

Para acompanhar o webinar Inovações e estratégias no manejo de gafanhotos no dia 27/8, a partir das 14h (hário de Brasília), basta acessar o canal do Mapa no Youtube.

Você também pode conferir mais detalhes a respeito do Ano Internacional da Sanidade Vegetal 2020 (AISV 2020) ouvindo a entrevista do pesquisador Marcelo Lopes no podcast Café com Ciência, disponível aqui.