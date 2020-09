Multinacional certifica cinco unidades como halal

Agrolink

A Louis Dreyfuls Company (LDC) multinacional que atua nos principais produtos agrícolas do Brasil, originando, processando, armazenando, transportando, pesquisando, customizando e distribuindo para clientes e consumidores em todo o mundo recebeu a certificação halal. Com isso dá mais um passo para acessar o mercado muçulmano que exige que tudo que consome esteja dentro das regras permitidas pelo islamismo.

Os produtos chamados de halal (o que é permitido pela religião muçulmana) atendem a normas rígidas de produção, desde a matéria-prima. A LDC é hoje uma das três empresas brasileiras processadoras de laranja, compõe o ranking das três principais comercializadoras de café das variedades arábica e robusta, é um dos players nacionais no esmagamento de oleaginosas, na exportação de grãos, algodão, no processamento de cítricos, além de ser uma destacada exportadora de açúcar brasileiro para diversos destinos do mundo. A certificação foi atribuída para cinco unidades industriais.

Dados da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC), indicam que o Brasil lidera a lista de maiores exportadores de alimentos com certificação Halal, uma exigência que tende a aumentar e ganhar cada vez mais importância. Atualmente, há 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo de acordo com Instituto Americano Pew Research Center. Em 2060, a perspectiva é que a Índia ultrapasse os 300 milhões de muçulmanos, chegando a 333,090 milhões.

Segundo a SIILHalal Certificadora, que fez o processo, destaca que o consumo islâmico é destaque entre os demais no mercado global de alimentos e matérias-primas. “Hoje somos 1,8 bilhão de pessoas e a estimativa é que cheguemos a 2,2 bilhões em 2030 e mais de 300 milhões em 2060”, destaca o CEO Chaiboun Darwiche.