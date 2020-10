Ministros da Agricultura e Meio Ambiente irão ao Pantanal

Agrolink

Os ministros do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Agricultura Tereza Cristina confirmaram que vão visitar o Pantanal neste sábado (3 de outubro). O convite foi feito pelo grupo de senadores que traça estratégias de combate ao fogo na região. A comitiva vai visitar os municípios de Corumbá (MS) e Ladário (MS).

A Comissão Temporária Externa do Senado já esteve na região. Desta vez a intenção é avaliar a situação da população e das áreas incendiadas na região. A reunião terá também a presença de autoridades estaduais, municipais, representantes de organizações não governamentais (ONGs), especialistas, população afetada e membros da sociedade civil, conforme informou a Agência Brasil. Ainda há a expectativa de que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, também esteja com o grupo.

Os parlamentares trabalham no Estatuto do Pantanal que pretende aprimorar a legislação local com regras específicas para o bioma e criar estratégias de prevenção às queimadas. A intenção é aprovar até o final do ano.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa/UFRJ), os incêndios que já duram mais de dois meses na região já devastaram mais de 2,5 milhões de hectares, sendo 311 mil somente nas últimas duas semanas, o que representa 17,8% da área total queimada.