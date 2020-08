Marcher Brasil lança nova versão para equipamento premiado

Agrolink

A Marcher Brasil está lançando uma nova versão para a sua embolsadora de grãos INGRAIN 100, um dos carros-chefes da marca especializada em equipamentos para armazenamento móvel em silos-bolsa. Com o cancelamento do calendário nacional de feiras do setor devido à pandemia, a nova máquina será lançada através dos canais digitais da Macher Brasil e por lives direcionadas especialmente às revendas parceiras da Marcher no Brasil.

A novidade marca também o bom momento da empresa, que no primeiro semestre de 2020 obteve crescimento de 30% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. “Este excelente resultado se deve aos bons números da safra 2019/2020, e ao aumento da necessidade do produtor em armazenar grãos e silagem devido às peculiaridades do mercado nacional e internacional no período”, afirma Myriam Bado, diretora geral da Marcher Brasil. O crescimento das exportações de proteína animal também acelerou a expansão da empresa no segmento de pecuária, que utiliza as máquinas da Marcher para armazenagem de grãos e silagem destinados à alimentação de gado e suíno, por exemplo. A participação deste setor no faturamento da empresa deve chegar a 20% até o final de 2020.

INGRAIN100

Em sua nova versão, o equipamento mostra maior resistência à lida do campo, apresentando modernizações de peças e estruturas como um conjunto de rodado mais forte, cambão rebatível que gera mais facilidade no uso, sistema de transmissão aprimorado e eixo de helicóide com maior rigidez. Vencedora do prêmio Gerdau Melhores da Terra na categoria Destaque Agricultura de Escala na premiação de 2014, a INGRAIN100 utiliza a força direta do trator para o embolsamento dos grãos, garantindo a melhor compactação dos insumos, além de aumentar a segurança do sistema e a capacidade da bolsa. “A INGRAIN100 já é uma máquina de referência para o setor, e com estas atualizações temos um equipamento com maior durabilidade e menor custo de manutenção, características fundamentais para o produtor”, finaliza Bado.