Goiás investe em centro de excelência de agricultura

Agrolink

Desde março Goiás já conta segundo centro de excelência do Estado, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre). O foco estará em pesquisas e tecnologias para o campo para maior competitividade do setor goiano, com o desenvolvimento de inovação para todas as regiões do estado, sendo local de integração entre academia, governo e cadeia produtiva.

O polo está instalado no Instituto Federal Goiano, em Rio Verde, e deve receber investimentos de R$ 15 milhões para fomentar a realização dos projetos, destes, R$ 9 milhões, serão aportados para ofertar 100 bolsas de pesquisa nas mais diversas modalidades: mestrado, doutorado, técnico, graduação, pós-doc, de iniciação científica, pesquisador visitante, entre outras. O acordo prevê ainda a captação de outros R$ 35 milhões provenientes de outras instâncias do setor público e privado, totalizando um investimento de R$ 50 milhões.

Pesquisa e tecnologia

O local já tem uma estrutura prévia com laboratórios, salas e equipamentos. Um novo prédio está sendo construído no centro de Rio Verde para ser um hub de negócios, uma espécie de vitrine para apresentação de conceitos e tecnologias voltadas para a agropecuária do Estado.

O Ceagre ainda vai dispor de uma fazenda com uma área de 400 mil hectares conectados que funcionará como um grande laboratório a céu aberto, onde serão validadas as tecnologias desenvolvidas.

A transformação digital deverá ser aportada com a participação de pesquisadores especialistas em redes, sensores e automação, que trarão assuntos como Big Data, algoritmos, conectividade 4G/5G e LoRa para logística e rastreabilidade, drones, tratores e outros dispositivos autônomos, biotecnologia, Internet das Coisas e Inteligência Artificial.

A ideia é desenvolver soluções de baixo custo que possam ser incorporadas no dia a dia de pequenos e médios produtores rurais visando aumentar a competitividade, maximizar a produtividade, aumentar a qualidade, reduzir gastos e riscos.

Uma outra equipe de pesquisa aplicada e inovação em Gestão de Safras e Pecuária do Ceagre vai atuar em gestão de fertilização e nutrição vegetal; gestão de correção de solo e plantio direto; gestão de colheitas e irrigação inteligente; previsão de doenças e infestação de insetos; aplicação inteligente de insumos; agricultura vertical; e previsões meteorológicas; e também na área de zootecnia.