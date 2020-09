Esmagamento chinês de soja bate recorde de alta

Agrolink

Os volumes semanais de esmagamento de soja na China subiram na semana passada para seu nível mais alto já registrado, à medida que a demanda por farelo de soja e óleo de soja aumentou antes de um feriado nacional de uma semana. Foi isso que afirmou a T&F Consultoria Agroeconômica.

O volume de esmagamento subiu mais de 10% na semana, para 2,18 milhões de t na semana, para estabelecer um novo recorde, de acordo com dados do Centro Nacional de Informações sobre Grãos e Óleo da China (CNGOIC). "O volume de esmagamento doméstico aumentou acentuadamente na semana passada... Fabricantes de ração e empresas de agricultura animal prepararam estoques antes do feriado e a velocidade de aquisição acelerou", disse o CNGOIC.

“Mas o esmagamento mais alto não compensou totalmente o impacto da forte demanda a jusante, que reduziu os estoques de soja e farelo de soja. Os estoques de soja caíram de 330.000 t para 7,2 milhões de t na semana passada, apesar de um volume de pouso consistentemente alto. E os estoques de farelo de soja caíram 40.000 t em que na semana anterior, para 1,05 milhão de t na semana passada”, explica a T&F.

No entanto, os estoques de óleo de soja se recuperaram para uma alta de seis meses de 1,33 milhão de t na semana passada sobre a demanda mais fraca de óleo, à medida que as preocupações com o impacto potencial de uma "segunda onda" de perspectivas pandêmicas covid-19 agravaram. "A pandemia Covid-19 piorou em muitos países recentemente e o mercado está preocupado com um segundo surto. Juntamente com os baixos preços do óleo bruto, a recuperação da demanda de óleo de soja desacelerou", disse CNGOIC.