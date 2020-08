Descoberto café arábica inédito de alta qualidade

Agrolink

Vem do país árabe Iêmen a mais nova descoberta em café. Após anos de pesquisa a operadora e exportadora de café local, Qima Coffe, anunciou a descoberta de um grupo genético inteiramente novo de café arábica.

Chamado de Yemenia, que pode ser traduzido como "a mãe iemenita", esse grupo pode ser a maior descoberta depois de 1700 e 1900 quando foram descobertos o Typica/Bourbon e os SLs, que originaram todas as variedades de arábica do mundo.

A empresa acredita que o achado tem potencial para remodelar o mundo do café nas próximas décadas. Além da nova diversidade genética que essa descoberta vai oferecer ao mundo, ela diz que a qualidade da xícara do novo grupo foi considerada excepcional.

Com auxilio do geneticista mundial do café, Christophe Montagnon, o projeto de pesquisa envolveu a impressão digital genética de 137 amostras de arábica, cobrindo 25 mil quilômetros quadrados. Os resultados da pesquisa foram submetidos para publicação na revista Genetic Resources and Crop Evolution.

Para avaliar a qualidade da xícara foi reunido um juri independente de 35 provadores especialistas de 24 empresas líderes de café em 14 países. A avaliação foi feita às cegas, e a qualidade da xícara dos cafés da Yemenia foi considerada excepcional, com vários cafés marcando 90 ou mais. Pela primeira vez, os Yemenia estão indo para um leilão público, com quinze lotes.