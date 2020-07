Cotonicultores do Paraguai recebem máquina brasileira

AGROLINK

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Algodão) apresentaram ao Vice-ministro da Agricultura do Ministério da Agricultura no Paraguai, Santiago Bertoni, um protótipo de colheitadeira de algodão de uma linha para agricultores e agricultoras familiares, uma inovação tecnológica desenvolvida pelo projeto de cooperação sul-sul trilateral +Algodão.

Representantes da ABC/MRE, Embrapa e FAO Paraguai reuniram-se virtualmente com o Vice-ministro para conversar sobre o protótipo de colheitadeira de algodão, que atualmente está sendo validada no Brasil, em fase de testes.

Durante a reunião virtual, Odilon Reni da Silva, pesquisador da Embrapa Algodão, disse que esta máquina é uma tecnologia social totalmente disponível para ser transferida para os países parceiros da cooperação (Argentina, Bolívia, Colômbia, Haiti, Paraguai e Peru), e, em particular para o Paraguai, destacando que o desenvolvimento da colheitadeira tipo 'picker de uma linha “é uma tecnologia que busca ser acessível à agricultura familiar produtora de algodão do Brasil e dos países parceiros do projeto +Algodão na região”.

O Vice-ministro Santiago Bertoni demonstrou interesse em levar essa tecnologia para o Paraguai com o apoio da Embrapa Algodão, tanto no desenvolvimento de um protótipo no país quanto no processo de treinamento para o seu uso, contando com o suporte do Instituto de Tecnologia Agrária (IPTA) do Paraguai e de outros setores para replicação do desenhos e seus testes.

Valdinei Sofiatti, pesquisador da Embrapa Algodão, também um dos criadores dessa tecnologia, acrescentou que a colheita mecanizada oferece vários benefícios aos pequenos agricultores, e que esse protótipo de uma linha pode colher um hectare em três horas e meia, o equivalente a 120 hectares em 30 dias, além disso, reduz expressivamente o custo da colheita, que atualmente representa até 50% do custo total.

Para a coordenadora da Cooperação Sul-Sul trilateral com as Organizações Internacionais da ABC/MRE, Cecilia Malaguti, compartilhar a tecnologia social desenvolvida pela Embrapa e os manuais de operação da colheitadeira com as instituições públicas dos países parceiros “é um compromisso do projeto, visando responder às necessidades dos pequenos produtores de algodão no Brasil e nos países parceiros”.

Segundo a coordenadora regional do projeto +Algodão, Adriana Gregolin, o protótipo desenvolvido integra uma das linhas de ação do projeto, que consiste em conectar iniciativas de países produtores de algodão da América Latina, buscando inovações em pesquisa, máquinas, técnicas de gestão sustentável de cultivo e produção, entre outros, incluindo os diferentes modelos de produção e segmentos de produtores.