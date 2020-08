Boletim vai monitorar clima em videiras

Agrolink

A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e a Embrapa Uva e Vinho lançaram um boletim com análise meteorológica para a cultura da videira na Serra Gaúcha.

O boletim vai ser elaborado pelas duas instituições e poderá ser acessado gratuitamente. Será possível prever os manejos a serem adotados para minimizar os efeitos do clima. O boletim trará uma análise das condições meteorológicas nos dois primeiros meses de inverno de 2020 e também um prognóstico climático para o bimestre agosto-setembro.

“Buscamos unir os dados para elaborar um resumo das condições meteorológicas já ocorridas e descrever de que forma elas afetam o crescimento e desenvolvimento das videiras e, assim, podem ser usadas em ações de manejo futuras", detalha a agrometeorologista Amanda Heemann Junges.

O boletim visa atender, a cada estação do ano, às frequentes consultas de produtores, técnicos e imprensa à área de agrometeorologia sobre as condições de tempo e clima na Serra. Além das quatro edições anuais previstas, em função da cultura da videira ser bastante sensível às condições meteorológicas, eventos extremos como geadas tardias que afetam as brotações, chuvas excessivas na época da floração ou na colheita ou a ocorrência de granizo, a equipe prevê edições especiais, caso estes fenômenos ocorram.

A expectativa é que, futuramente, o boletim possa ser ampliado para outras regiões e também outras espécies frutíferas cultivadas na região.